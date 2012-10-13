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Şemdinli'de çatışma: 5 asker yaralı

PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 asker yaralandı

13 Ekim 2012 13:42

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ile Derecik beldesi arasında bulunan Bağlar Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmalarda 5 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Çatışmanın halen devam ettiği bölgeye takviye kuvvet gönderildi.

Yaralı askerler tedaviye alınırken, çatışmaların Bağlar ile Zorgeçit mezrası arasında bulunan Kırmızı Tepe bölgesinde yoğunlaştığı ve burada da çok sayıda PKK'lının öldürüldüğü kaydedildi. Bölgedeki operasyonlar hava destekli olarak sürdürülüyor.


Başkale'de mayın patlaması


Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lılarca yola döşenen mayın, askeri konvoyun geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İlçeye bağlı Yavuzlar köyü mevkisinde PKK  mensuplarınca yol kenarına döşenen uzaktan kumandalı mayın, askeri konvoyun geçişi sırasında patlatıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, aynı yol üzerinde mutfak tüpüne tuzaklanmış halde iki mayın daha buldu.

Mayınlar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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