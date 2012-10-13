Şemdinli'de çatışma: 5 asker hafif yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ile Derecik Beldesi arasında bulunan Bağlar Köyü yakınlarında çatışma çıktı. Çatışmada, 5 asker hafif şekilde yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki Bağlar Köyü yakınlarında operasyona çıkan güvenlik güçleri, bir grup PKK'li ile karşılaştı. Güvenlik güçleri ile askerler arasında çatışma çıktı. Çatışma nedeniyle bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı. Hakkari ve Yüksekova İlçesi'nden bölgeye helikopterlerle takviye birlikler gönderildi. Bölgedeki çatışmada 5 asker hafif şekilde yaralandı.

Van Başkale'de tuzak

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lılarca yola döşenen mayın, askeri konvoyun geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. İlçeye bağlı Yavuzlar köyü mevkisinde terör örgütü mensuplarınca yol kenarına döşenen uzaktan kumandalı mayın, askeri konvoyun geçişi sırasında patlatıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, aynı yol üzerinde mutfak tüpüne tuzaklanmış halde iki mayın daha buldu. Mayınlar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.