Şemdinli'de çatışma: 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı

HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle PKK\'lılar arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.



Şemdinli ilçesi Çatalca bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, sabah saatlerinde bir grup PKK\'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de sağ ele geçirildi.



Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ile taarruz helikopterleri sevk edildi. Helikopterler gruptaki diğer teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına alırken, güvenlik güçleri de sıcak takip başlattı.



Bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.