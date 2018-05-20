T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de çatışma: 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi

20 Mayıs 2018 10:40

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle PKK\'lılar arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.
Şemdinli ilçesi Çatalca bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, sabah saatlerinde bir grup PKK\'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de sağ ele geçirildi.
Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ile taarruz helikopterleri sevk edildi. Helikopterler gruptaki diğer teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına alırken, güvenlik güçleri de sıcak takip başlattı.
Bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİPKKBölgedeHelikopterler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24