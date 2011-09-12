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Şemdinli'de çatışma : 2 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırılarda 1 polis ve 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

12 Eylül 2011 03:00

T24 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırılarda 1 polis ve 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saldırı dün saat 22.20 sıralarında gerçekleşti. Bir grup terörist, ilçe merkezinde 4 ayrı noktaya saldırı düzenledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Şemdinli Polis Noktası ve Şemdinli 3. Taktik Tugay Komutanlığı hedef alındı. Şemdinli Belediyesi önündeki düğün konvoyundan, 100 metre uzaklıktaki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 5 roket atıldı. Daha sonra eş zamanlı olarak diğer noktalara da uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleşti. 1 polis ve 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

İlçede çatışmaların halen sürdüğü öğrenildi.


Validen açıklama

Hakkari Valisi Muammer Türker, Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıda, 3 kişinin öldüğünü, 7'si jandarma görevlisi 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Vali Türker, gece saatlerinde terör örgütü üyelerince İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7'si jandarma personeli 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Vali Türker, çatışmanın bittiğini, teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldığını vurguladı.


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