Şemdinli’de çatışma; 2 korucu şehit oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görevden dönen geçici köy korucularının aracına otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 2 korucu şehit olurken 1 korucu da yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Olay bugün saat 15.00 sıralarında Şemdinli İlçesi’ne 13 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümkıran Köyü Mevkii’nde meydana geldi. Nöbet bitiminde araçla köylerine dönen geçici köy korucuları Esat Yeşil, Ahmet Demircan ve Tevfik Fırat, saldırısıya uğradı. Saldırıda Üzümkıran Köyü kadrosuna kayıtlı geçici köy korucuları Esat Yeşil, Ahmet Demircan olay yerinde şehit olurken, Tevfik Fırat’ta yaralandı. Yaralı korucu Fırat, Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından Şemdinli Kaymakamı Murat Öztürk’te Şemdinli Devlet Hastanesine giderek yaralı korucu Tevfik Fırat’ı ziyaret etti. Fırat ile görüşen Kaymakam Öztürk olay hakkında bilgi aldı. Koruculara saldıran kişilerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.