Şemdinli'de çatışma: 1 asker şehit oldu, 14 PKK'lı öldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Devam eden operasyonlarda 14 PKK'lı da öldü.

Edinilen bilgiye göre, Şemdinli ilçesi Ortaklar köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 asker ağır yaralandı.

Helikopter ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 1 PKK'lının çatıima sırasında 13 PKK'lının ise insansız hava araçlar ile yapılan tespit sonrasında öldüğü belirtildi.