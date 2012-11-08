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Şemdinli'de çatışma: 1 asker şehit oldu, 14 PKK'lı öldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, PKK mensupları çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu bildirildi

08 Kasım 2012 23:43

 

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Devam eden operasyonlarda 14 PKK'lı da öldü.
 
Edinilen bilgiye göre, Şemdinli ilçesi Ortaklar köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 asker ağır yaralandı.
 
Helikopter ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 1 PKK'lının çatıima sırasında 13 PKK'lının ise insansız hava araçlar ile yapılan tespit sonrasında öldüğü belirtildi.
 

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