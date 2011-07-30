-ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT HAKKARİ (A.A) - 30.07.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe terör örgütü üyelerince açılan ateşte, bir asker şehit oldu. Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Beyyurdu köyü yakınlarında yol güvenliği sağlayan askeri birliğe, terör örgütü PKK üyelerince gece geç saatlerde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. İlk ateşte bir asker şehit olurken, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristlerin gecenin karanlığından yararlanarak kaçtığı, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.