Şemdinli'de bombalı tuzak; 3 asker yaralandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bu sabah askeri aracın geçişi sırasında, daha önce PKK’lılar tarafından yola döşenen patlayıcının inflak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Sabah saatlerinde Şemdinli’den Yüksekova ilçesine giden askeri zırhlı araç, ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki kaymakamlık çeşmesi mevkiinden geçerken, PKK’lılar daha önce yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı inflak ettirdi.

Patlamada askeri araç hasar görürken, 3 asker yaralandı. Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan askerlere ilk müdahale burada yapıldı.

Olay üzerine hastaneye gelen Kaymakam Murat Öztürk bilgi aldı.