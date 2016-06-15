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Şemdinli'de bombalı tuzak; 3 asker yaralandı

Askeri araç Şemdinli'den Yüksekova'ya giderken yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi

15 Haziran 2016 14:27

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bu sabah askeri aracın geçişi sırasında, daha önce PKK’lılar tarafından yola döşenen patlayıcının inflak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Sabah saatlerinde Şemdinli’den Yüksekova ilçesine giden askeri zırhlı araç, ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki kaymakamlık çeşmesi mevkiinden geçerken, PKK’lılar daha önce yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı inflak ettirdi. 

Patlamada askeri araç hasar görürken, 3 asker yaralandı. Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan askerlere ilk müdahale burada yapıldı.

Olay üzerine hastaneye gelen Kaymakam Murat Öztürk bilgi aldı.

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HakkariYüksekovaŞemdinliaskeri araçPKK

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