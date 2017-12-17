Şemdinli'de binbaşı intihar etti (2)

ESKİŞEHİR\'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, tabancasıyla kalbine ateş edip, yaşamına son veren 38 yaşındaki Piyade Binbaşı İsmail Can, memleketi Eskişehir\'de toprağa verilecek.

Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugayı\'na bağlı merkezde konuşlu 3\'üncü Dağ Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Piyade Binbaşı İsmail Can, iddiaya göre, saat 06.00 sıralarında kaldığı misafirhanede henüz bilinmeyen nedenle tabancasıyla kalbine ateş etti. Yaşamına son veren 8 yıllık evli ve 1 çocuk babası Binbaşı İsmail Can\'ın cenazesi, yarın memleketi Eskişehir\'in Seyitgazi ilçesi Fethiye köyünde toprağa verilecek.