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Şemdinli'de binbaşı intihar etti (2)

ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, tabancasıyla kalbine ateş edip, yaşamına son veren 38 yaşındaki Piyade Binbaşı İsmail Can, memleketi Eskişehir'de toprağa verilecek

17 Aralık 2017 21:00

ESKİŞEHİR\'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, tabancasıyla kalbine ateş edip, yaşamına son veren 38 yaşındaki Piyade Binbaşı İsmail Can, memleketi Eskişehir\'de toprağa verilecek.
Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugayı\'na bağlı merkezde konuşlu 3\'üncü Dağ Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Piyade Binbaşı İsmail Can, iddiaya göre, saat 06.00 sıralarında kaldığı misafirhanede henüz bilinmeyen nedenle tabancasıyla kalbine ateş etti. Yaşamına son veren 8 yıllık evli ve 1 çocuk babası Binbaşı İsmail Can\'ın cenazesi, yarın memleketi Eskişehir\'in Seyitgazi ilçesi Fethiye köyünde toprağa verilecek.

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