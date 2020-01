Şemdinli'de binbaşı intihar etti

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, tabancasıyla kalbine ateş eden Binbaşı İsmail C., yaşamını yitirdi.

Hakkari’de Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugayı\'na bağlı merkezde konuşlu 3\'üncü Dağ Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı İsmail C., iddiaya göre saat 06.00 sıralarında kaldığı misafirhanede tabancayla kalbine ateş etti. Ağır yaralanan binbaşı, Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelerine rağmen Binbaşı İsmail C., hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.