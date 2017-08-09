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Şemdinli'de askeri üs bölgesinde kaza: 1 ölü

Çalışma yapılan bölgede iş makinesi uçuruma yuvarlandı

09 Ağustos 2017 16:10

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgelerinde çalışma yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada iş makinesi operatörü 22 yaşındaki Turan Güneri hayatını kaybetti. 

Şemdinli'nin Irak - İran sınırındaki üçgende bulunan Mergesav alanında askeri üs bölgelerinde çalışma yapan iş makinesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle uçuruma yuvarlandı.

Kazada operatör Turan Güneri olay yerinde hayatını kaybetti. İş makinesi operatörünün cenazesi ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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