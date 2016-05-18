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Şemdinli'de askeri araca saldırı; 4 asker şehit oldu

PKK’lılar tarafından el yapımı patlayıcı düzeneğiyle askeri araca yönelik saldırı düzenlendi

18 Mayıs 2016 18:58

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lılar tarafından el yapımı patlayıcı düzeneğiyle saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu. TSK'dan yapılan açıklamada, zırhlı aracın yapılan geçişi sırasında yapılan saldırıda 4 asker hayatını kaybederken 4'ü ağır 9 yaralının olduğu belirtildi. 

 

Saldırı Irak sınırındaki Aktütün'de

 

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Şemdinli İlçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Irak sınırındaki Aktütün ile Beyyurdu arasında kalan Mendi Bölgesi'nde meydana geldi. 

PKK'lıların önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcılar, askeri zırhlı aracın geçişi esnasında patlatıldı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu. Yaralanan 9 asker de Hakkâri Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

TSK: 4 şehit, 9 yaralı

 

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"18 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14.05’te konvoy emniyeti maksadıyla görevlendirilen zırhlı aracın Şemdinli-Aktütün karayolunda intikali esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu, dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dördü ağır olmak üzere dokuz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

"Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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