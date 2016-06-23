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Şemdinli'de askeri araca roketatarlı saldırı

Saldırı sonrasında bölgede operasyon başlatıldı

23 Haziran 2016 17:10

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde devriye görevi yapan askeri zırhlı araca roketatarlı saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede operasyon başlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Şemdinli İlçesi'ne 12 kilometre uzaklıktaki Kaymakamlık Çeşmesi mevkiinde devriye görevi yapan askeri zırhlı araca, saat 11.30 sıralarında PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı yapıldı. Roketin isabet etmediği zırhlı araçtan askerler tarafından anında teröristlere karşılık verilince çatışma çıktı. 

Çatışma üzerine Şemdinli-Yüksekova karayolu trafiğe kapatıldı. Kısa süreli çatışma sonrası PKK'lılar dağlık alana kaçarken, bölgeye çok sayıda askeri tim sevkedildi. Yol kontrollü olarak trafiğe açılırken bölgeden zaman zaman silah seslerinin geldiği belirtildi.
 

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