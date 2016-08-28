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Şemdinli’de askere saldırı; 2 yaralı

Sınırda konuşlu birliklerden de saldırının yapıldığı bölgeye yoğun top atışı yapıldı

28 Ağustos 2016 15:05

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde Irak sınırında operasyonda olan askerlere PKK'lılarca havan ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1 üsteğmen ve 1 er yaralandı.

Şemdinli ilçesinin Irak'a sıfır noktada bulunan Samanlı ve Cedikhan bölgesinde operasyonda bulunan güvenlik güçlerine, bugün sabah saatlerinde Irak tarafındaki PKK'lılarca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İlk ateşte, 1 üsteğmen ile 1 er yaralandı. Bölgeye takviye birlikler sevkedilirken, çatışmalar sürüyor. Sınırda konuşlu birliklerden de saldırının yapıldığı bölgeye yoğun top atışı yapıldı.

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