Şemdinli'de arazide 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlarda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde 81 kilo kaçak çay ve 78 bin paket sigara ele geçirildi.

Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar Köyü Tuva Mezrası kırsal kesiminde PKK terör örgütüne yönelik arazi arama-tarama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, arazide gizlenmiş halde 81 kilo kaçak çay ve 78 bin paket sigara ele geçirdi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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