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Şemdinli'de aralarında lider kadrosunun da bulunduğu 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, İstihbat birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu Şemdinli'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında tesbit edilen terörist gruba Hava Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı

13 Kasım 2017 23:11

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, İstihbat birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu Şemdinli\'nin Kuzey Irak\'a sıfır noktasında tesbit edilen terörist gruba Hava Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı. Hava harekatında aralarında PKK\'nın sözde Lider kadrosunun da bulunduğu 10 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada istihbarat birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu PKK\'nın Kuzey Irak bölgesindeki Kanirash kampında bir grup terörist tesbit edildi. İHA ile tesbit edilen terörist gruba, Şemdinli\'nin Kuzey Irak\'a sıfır noktasında Hava Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendi. Savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava harekatında aralarında Şemdinli ÖSB (Öz Savunma Birliği) sorumlusu \'Xebat\' ve \'Cekdar\' kodlu sözde lider kadronun da bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Valilik açıklamasında konu sile ilgili tahkikatın devam ettiği ifadesi yer aldı.

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