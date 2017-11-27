Şemdinli'de 9 ton 72 kilo kaçak çay ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün finas kaynaklarına yönelik düzenlediği operasyonda, 9 ton 74 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, Jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki bir adrese PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, Derecik beldesinin Orta Mahallesi\'nde bir adrese operasyon düzenlendiğini, yapılan aramalarda ise 9 ton 72 kilo kaçak çay ele geçirildiği belirtildi.



