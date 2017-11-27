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Şemdinli'de 9 ton 72 kilo kaçak çay ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün finas kaynaklarına yönelik düzenlediği operasyonda, 9 ton 74 kilo kaçak çay ele geçirildi

27 Kasım 2017 16:38

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün finas kaynaklarına yönelik düzenlediği operasyonda, 9 ton 74 kilo kaçak çay ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, Jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki bir adrese PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, Derecik beldesinin Orta Mahallesi\'nde bir adrese operasyon düzenlendiğini, yapılan aramalarda ise 9 ton 72 kilo kaçak çay ele geçirildiği belirtildi.


 

 

 

 

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