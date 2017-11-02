Şemdinli'de 8 şehit!

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesinde hudut karakolan sızan PKK'lar ile girilen çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu.Çatışmaya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır'' ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 17 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çatışmayla ilgili, "Operasyonlarımız devam edecek. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Çatışmada şehit olan sözleşmeli er Sercan Kaya'nın Foça'ya tayini çıktığı ancak "arkadaşlarımı bırakamam" diyerek bölgede kaldığı öğrenildi.

Hava destekli operasyon başlatıldı

Bu sabaha karşı Türkiye’ye sızmaya çalışan bir grup PKK’lı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 PKK'lı da öldürüldü.

Bölgede helikopter destekli kapsamlı operasyon başlatıldı.

Çatışmada şehit olanların isimleri belli oldu

Çatışmada şehit olan asker ve korucuların isimleri şöyle:



Sözleşmeli er Sercan Kara (Isparta)

Sözleşmeli er Emre Karaaslan (Bursa)

Sözleşmeli er Ömer Küçük (Hatay)

Piyade uzman çavuş Gökhan Kurak (Zonguldak)

Korucu Osman Yeşil

Korucu Alaattin Tekin

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Şemdinli'deki saldırıya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

''02 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.''

Şehit korucuların isimleri belli oldu

Çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehit korucuların yakınları çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti. Şehit yakınlarının bölgedeki sessiz bekleyişleri sürüyor. Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu Köyü'nde defnedileceği belirtildi.