Şemdinli'deki 7 taburlu operasyona Genelkurmay Başkanı da katıldı!

TSK'dan yapılan açıklamada Şemdinli'de 7 tabur askerin katılımıyla bir operasyon başlatıldığını duyuruldu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Genelkurmay Başkanı'nın 2'nci Ordu Komutanlığındaki incelemeleri hakkında açıklama yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığı sitesinden duyurulan açıklamada Orgeneral Necdet Özel'in beraberindeki heyetle incelemelerde bulunup 7 taburun katıldığı Şemdinli'deki operasyonu izlediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı, beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları olduğu halde bugün Hakkari-Yüksekova ve Şemdinli’deki askerî birliklerde incelemede bulunmuş; Şemdinli’de devam etmekte olan büyük çaplı (7 Tabur) operasyon hakkında ilgililerden bilgi almış ve bir süre operasyonu izlemiştir."