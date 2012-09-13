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Şemdinli'deki 7 taburlu operasyona Genelkurmay Başkanı da katıldı!

Operasyonun bir bölümüne Genelkurmay Başkanı da katıldı

13 Eylül 2012 21:12

TSK'dan yapılan açıklamada Şemdinli'de 7 tabur askerin katılımıyla bir operasyon başlatıldığını duyuruldu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Genelkurmay Başkanı'nın 2'nci Ordu Komutanlığındaki incelemeleri hakkında açıklama yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığı sitesinden duyurulan açıklamada Orgeneral Necdet Özel'in beraberindeki heyetle incelemelerde bulunup 7 taburun katıldığı Şemdinli'deki operasyonu izlediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı, beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları olduğu halde bugün Hakkari-Yüksekova ve Şemdinli’deki askerî birliklerde incelemede bulunmuş; Şemdinli’de devam etmekte olan büyük çaplı (7 Tabur) operasyon hakkında ilgililerden bilgi almış ve bir süre operasyonu izlemiştir."

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