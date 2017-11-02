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Şemdinli'de 6'sı asker 8 şehit (2)

ŞEMDİNLİ'DE 6'SI ASKER 8 ŞEHİT  Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6'sı asker, 2 güvenlik korucusu şehit oldu

02 Kasım 2017 13:29

ŞEMDİNLİ\'DE 6\'SI ASKER 8 ŞEHİT 
Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nden yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye\'ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6\'sı asker, 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 5 PKK\'lı terörist ise etkisiz hale getirildi.
Bu sabaha karşı sisli havadan faydalananıp, Türkiye\'ye sızmaya çalışan bir grup PKK\'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 6\'sı asker 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi morgona  kaldırıldğı belirtildi. Çıkan çatışmada 5 PKK\'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtililirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede havanın sisli olduğu ve görüş uzaklığının yer yer 1 metreye kadar düştüğü belirtildi.

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