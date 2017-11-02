Şemdinli'de 6'sı asker 8 şehit (2)

ŞEMDİNLİ\'DE 6\'SI ASKER 8 ŞEHİT

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nden yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye\'ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6\'sı asker, 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 5 PKK\'lı terörist ise etkisiz hale getirildi.

Bu sabaha karşı sisli havadan faydalananıp, Türkiye\'ye sızmaya çalışan bir grup PKK\'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 6\'sı asker 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi morgona kaldırıldğı belirtildi. Çıkan çatışmada 5 PKK\'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtililirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede havanın sisli olduğu ve görüş uzaklığının yer yer 1 metreye kadar düştüğü belirtildi.