Şemdinli'de 5 asker şehit oldu!

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nin Derecik Beldesi'nde bulunan Irak sınırındaki Balkaya Dağları'nda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu.

Derecik Beldesi'nde bulunan askeri birlikler, sabah saatlerinde sınırdaki Balkaya Dağlarına operasyon yaptıkları sırada bir grup PKK'lı ile karşılaştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, çatışmada ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu.

Güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında sıcak temas sağlanırken, Şemdinli ve Yüksekova ilçesinden de bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edildi.

Bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı, özel birliklerin bölgeye sevk edildiği ve kobra tipi helikopterlerin de PKK'lıların bulundukları hedeflere bomba yağdırdığı belirtildi.

Bölgedeki çatışmalarla ilgili yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.