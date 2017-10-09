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Şemdinli'de 473 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 473 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi

09 Ekim 2017 12:55

Behçet DALMAZ/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi\'nde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 473 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi. 
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen operasyonda ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, Şemdinli\'ye bağlı Akbal ile Öveç Köyü\'nde yapılan aramada, araziye ve dere yatağına saklanmış halde toplam 473 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

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