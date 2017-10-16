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Şemdinli'de 4 köyde sokağa çıkma yasağı 

ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)-HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı 4 köyde bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi

16 Ekim 2017 12:29

ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)-HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı 4 köyde bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın öğrencileri kapsamadığı belirtildi.
Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi\'nin Çatalca, Güvenlik, Erdemli ve Soğuksu Köyü\'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Yasağın 24 saat süreceği belirtilerek şöyle denildi:
\"İcra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca, Güvenlik, Erdemli, Soğuksu mülki sınırları içerisinde (okula giden öğrenciler ve servis hariç olmak üzere) 16.10.2017 günü saat: 05.00’dan 17.10.2017 günü saat: 05.00’a kadar 24 saat süreyle geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca, Güvenlik, Erdemli, Soğuksu mülki sınırları içerisine (okula giden öğrenciler ve servis hariç olmak üzere) giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır.\"

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