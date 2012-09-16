'Şemdinli'de 28 PKK'lı öldürüldü'

Şemdinli'de 7 taburun katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda dün 28 PKK'lının öldüğü açıklandı.

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde 7 taburla sürdürülen operasyonların dünkü bölümünde Evliyan Yayla ve Kelek Tepe bölgelerinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmalarda 28 PKK’lının öldüğü açıklandı. Bölgede son 10 günde ölen PKK’lı sayısının 123’e çıktığı bildirildi.

Bölgede hava destekli sürdürülen operasyonlar tüm hızıyla sürerken, Hakkari Valiliği’nin, Şemdinli’de gerçekleştirilen dünkü operasyonlarla ilgili açıklaması şöyle:

"Güvenlik Kuvetlerimizce 15 Eylül 2012 tarihinde başlatılan operasyonlarda Şemdinli Evliyan Yayla ve Kelek Tepe bölgelerinde kuzey Irak’tan gelmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları ile temas sağlanmıştır. Güvenlik kuvvetlerinin ’teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık vermeleri üzerine hava, kara, özel kuvvet ve jandarma unsurlarından müteşekkil kuvvetlerimiz teröristlerin ateşlerine misli ile karşılık vermiş ve 28 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Halkımızın huzuru ve sük?nunu bozmaya çalışan BTÖ mensuplarından toplam 123 kişi, 16.09.2012 tarihi itibari ile geçen son 10 günde etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır. Hakkari’de terörist eylemleri önlemeye yönelik faaliyetlere ciddiyet ve titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."