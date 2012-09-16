T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Şemdinli'de 28 PKK'lı öldürüldü'

Güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında Hakkari'de çıkan çatışmalarda 28 PKK’lının öldüğü açıklandı

16 Eylül 2012 14:46

Şemdinli'de 7 taburun katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda dün 28 PKK'lının öldüğü açıklandı.

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde 7 taburla sürdürülen operasyonların dünkü bölümünde Evliyan Yayla ve Kelek Tepe bölgelerinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmalarda 28 PKK’lının öldüğü açıklandı. Bölgede son 10 günde ölen PKK’lı sayısının 123’e çıktığı bildirildi.

Bölgede hava destekli sürdürülen operasyonlar tüm hızıyla sürerken, Hakkari Valiliği’nin, Şemdinli’de gerçekleştirilen dünkü operasyonlarla ilgili açıklaması şöyle:

"Güvenlik Kuvetlerimizce 15 Eylül 2012 tarihinde başlatılan operasyonlarda Şemdinli Evliyan Yayla ve Kelek Tepe bölgelerinde kuzey Irak’tan gelmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları ile temas sağlanmıştır. Güvenlik kuvvetlerinin ’teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık vermeleri üzerine hava, kara, özel kuvvet ve jandarma unsurlarından müteşekkil kuvvetlerimiz teröristlerin ateşlerine misli ile karşılık vermiş ve 28 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Halkımızın huzuru ve sük?nunu bozmaya çalışan BTÖ mensuplarından toplam 123 kişi, 16.09.2012 tarihi itibari ile geçen son 10 günde etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır. Hakkari’de terörist eylemleri önlemeye yönelik faaliyetlere ciddiyet ve titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER

pkkhakkariçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24