Şemdinli'de 12, Çukurca'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

ŞEMDİNLİ\'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 12\'YE ÇIKTI

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde, bugün sabah saatlerinde PKK\'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Sarebatin Tepe bölgesinde operasyonlar devam ederken, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir grup teröristin yeri belirlendi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Harekatta, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, bugün aynı bölgede öldürülen terörist sayısı, 12\'ye çıktı.

ÇUKURCA\'DA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çukurca İlçesi\'ne bağlı Çığlı Köyü\'nün güneyinde ise, İHA\'la tarafından tespit edilen PKK\'lı 3 terörist de düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar aralıksız devam ettiği bildirildi.