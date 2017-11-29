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Şemdinli'de 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette 11 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi

29 Kasım 2017 13:25

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette 11 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şemdinli\'nin Beyyurdu köyü Aslandağı Barajı mevkiinde PKK/KCK\'nın finans kaynaklarına yönelik yaptığı yol kontrollerinde, durumundan şüphelenilen kamyonet durdurdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, 11 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. 

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