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ŞEMDİNLİ'DE 1 ŞEHİT KOZAN (A.A)

21 Ağustos 2010 19:04

-ŞEMDİNLİ'DE 1 ŞEHİT KOZAN (A.A) - 21.08.2010 - Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım'ın (26) şehit olduğu bildirildi. Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde bugün saat 11.00'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, Konur Köyü Jandarma Karakolunda görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım(26) şehit oldu. Şehidin Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesine acı haberi, sağlık görevlilerinin gözetiminde İlçe Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Binbaşı Bülent Siper verdi. Çocuklarının şehit olduğu haberi ile fenalık geçiren anne Gülten ve baba Mehmet Yalım Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çobanpınarı Köyü nüfusuna kayıtlı, 4'ü erkek, 3'ü kız 7 kardeşten biri olan ve geçen yıl göreve başladığı belirtilen Emrah Yalım'ın cenazesinin yarın memleketine getirileceği ve Adana'da düzenlenecek törenin ardından köyünde toprağa verileceği bildirildi.

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