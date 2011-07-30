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Şemdinli'de 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi yakınlarında yol güvenliğini sağlayan askeri time, bir grup terörist tarafından saldırı düzenlendi.

30 Temmuz 2011 03:00

T24 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe terör örgütü üyelerince açılan ateşte, bir asker şehit oldu.


Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Beyyurdu köyü yakınlarında yol güvenliği sağlayan askeri birliğe, terör örgütü PKK üyelerince gece geç saatlerde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. 


İlk ateşte bir asker şehit olurken, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristlerin gecenin karanlığından yararlanarak kaçtığı, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

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