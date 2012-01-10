-Şemdinli sanıklarına 39 yıl 10'ar ay hapis VAN (A.A) - 10.01.2012 - Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Şemdinli davasında tutuklu sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş, 39 yıl 10 ay 27'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 9 Kasım 2005'te Umut Kitabevi'nde meydana gelen patlamayla ilgili sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş'in yargılandığı ve Uyuşmazlık Mahkemesinin kararıyla ikinci kez Van 3. Ağır Ceza Mahkemesine görülen Şemdinli davasında karar açıklandı. Van Adliyesinin depremde hasar görmesi sebebiyle duruşma, adliyenin geçici olarak taşındığı Van M Tipi Cezaevi'nde yapıldı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Cezaevinde tutuklu sanıklar Kaya ve İldeniz ile Van F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş'in hazır bulunduğu duruşmaya, kitapevi sahibi Seferi Yılmaz katıldı. Duruşmada savcısının mütalaası karşılık avukatlar son savunmalarını yaptı. Müdahil avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, sanıkların Türk Ceza Kanunu 302. maddesi gereğince cezalandırılmasını, gelinen noktada tutuklu sanıkların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması için kendilerine bu durumun hatırlatılmasını talep etti. Kozağaçlı, dosya kapsamında bir süre önce hakkında suç duyurusunda bulundukları eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hakkındaki dosyanın akıbetinin beklenilerek dosyanın birlikte görülmesini istedi. Müvekkillerinin bir komplo ile karşı karşıya kaldıklarını iddia eden avukat Yurdakan Yıldız ise şunları söyledi: ''Müvekkillerimin üzerine atılı suçu işlediklerine dair dosyada herhangi bir teknik kesin inandırıcı delil bulunmamaktadır. Bu husus mahkemenizce kabul edilen ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığının bozma ilamına belirtmiş olduğu eksik hususlar Askeri Mahkemece bilimsel olarak keşif yapılıp ve bilirkişi raporu aldırılmıştır. Olay terör örgütü üyelerinin gerçekleştirdiğine dair itirafçı konumundaki örgüt üyelerinin tanık olarak beyanlarından anlaşılmaktadır. Müvekkillerim komplo ile karşı karşıya kalmıştır.'' Sanık astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş de son savunmalarında beraatlarını talep etti. Mahkeme verdiği yarım saatlik aranında ardından kararını açıkladı. Mahkeme, ''Suç işlemek için kurulmuş örgütün üyesi olmak'', ''Suç işlemek için kurulmuş silahlı örgütün amaçları doğrultusunda bombayla ve tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs etmek'', ''Suç işlemek için kurulmuş silahlı örgütün amaçları doğrultusunda bombayla ve tasarlayarak insan öldürmek'', ''Suç işlemek için kurulmuş silahlı örgütün amaçları doğrultusunda bombayla kasten yaralama'' suçlarından sanıkların 39 yıl 10 ay 27'şer gün hapis cezası verilmesine oybirliğiyle karar verdi. Sanıklar, Türk Ceza Kanunu'nun 302/1 maddesince düzenlenen ''Devletin birliğini ve ülkenin birliğini bozmak'' suçundan ise beraat etti. -Olayın geçmişi- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 9 Kasım 2005'te meydana gelen patlamayla ilgili Van 3. Ağır Mahkemesinde, 19 Haziran 2006 tarihinde görülen davada, sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş hakkında, ''Adam öldürmek, suç işlemek için çete kurmak ve adam öldürmeye teşebbüs'' suçlarından 39 yıl 10 ay 27'şer gün hapis cezası verilmişti. Sanık avukatlarının, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına itirazı üzerine temyiz incelemesini 16 Mayıs 2007'de tamamlayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 3 sanık hakkında verilen kararın, usul ve görev yönünden bozulmasını kararlaştırmıştı. 13 Haziran 2007'de yeniden Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın, 14 Eylül 2007'deki duruşmasında, mahkeme heyeti ''görevsizlik'' kararı vererek, dosyayı Van Askeri Mahkemesine göndermişti. Van Askeri Mahkemesi de 14 Aralık 2007 tarihindeki ilk duruşmada sanıkların tahliyesini kararlaştırmış, 22 Ocak 2010 tarihindeki son duruşmada ise dava dosyasının Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderme kararı almıştı. Müdahil avukatlarının itirazı üzerine dosya, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi yerine, Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmişti. Uyuşmazlık Mahkemesi de son anayasanın bazı maddelerinde yapılan değişikliği göz önünde bulundurarak 2 Mayıs 2011 tarihinde verdiği kararla, Şemdinli dava dosyasını Van 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.