Şemdinli saldırısı dünya basınında

T24 - Türkiye'deki terör saldırıları, dış basının da gündeminde geniş şekilde yer aldı. İngiliz BBC kanalı saldırılardaki artışın nedenlerini sorguladı. Bild gazetesi ise, Alman turistleri Türkiye'deki terör tehditi konusunda uyardı.



Türkiye'deki terör saldırıları neden arttı? Dünyanın önde gelen yayın kuruluşları bu soruyu soruyor.





İNGİLTERE BASINI



İngiliz BBC televizyonunun internet sitesinde yer alan yorum haberde, "Artışın sebepleri belirsiz" denildi.



BBC İstanbul muhabiri Jonathan Head, Türkiye'de milliyetçi duyguların yükseldiğini savunuyor:



"Çarpışmalardaki bu ani artışın gerçek nedenleri açık değil. Geçen sene Türk hükümeti çatışmayı sonlandırmak ve Kürt azınlığın şikayetlerine hitap etmek amacıyla yeni bir inisiyatif ilan etti, ancak söz verdiği önlemler paketini asla oluşturmadı ve şimdi girişimden vazgeçmiş görünüyor."



İngiliz Independent gazetesindeki haberde ise, çatışmaların dramatik bir şekilde arttığına dikkat çekildi. Haberde, Abdullah Öcalan'ın diyalog sürecini bitirdiği iddia edildi ve PKK'nın 1 Haziran'da sözde ateşkese son verdiği belirtildi.





ABD BASINI



Amerikan CNN International kanalının haberinde ise, "Türk güvenlik güçleriyle PKK'lı Kürt isyancıları arasındaki çatışma son dönemde arttı"



Haberde, "Türk güvenlik güçleriyle PKK'lı Kürt isyancıları arasındaki çatışma son dönemde arttı. PKK Türk hükümetiyle 1980'lerin ilk yıllarından bu yana savaşıyor. Mart ayı başından beri 43 Türk güvenlik gücü öldü" ifadelerine yer verildi.



Haberde ayrıca, öldürülen 130 PKKK'lıdan da bahsedildi.



New York Times gazetesinin haberinde ise, Kürt açılımına değinildi. Haberde, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki 12 milyon Kürt'ün kültürel ve demokratik haklarını vermek için insiyatifi ele aldı. Ancak, Kürtler'in etnik kimliklerinin anayasal olarak tanınması ve örgüt üyelerine genel af gibi isteklerini reddetti"denildi.



New York Times, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Terör Türkiye'deki gerçek demokrasi için büyük tehdit" ifadelerine yer verdi.





ALMAN BASINI



Alman Ard televizyonu ise haberinde, "Her gün ekranlara yansıyan haberler annelerin üzüntüsü oluyor" diyor.



Die Zeit gazetesinin internet sitesine ise "Türkiye Öcalan, İsrail Hamas'la konuşmalı mı?" başlığı atıldı, "Çatışmaların ardından Öcalan var" yorumuna yer verildi.



Haberde BDP'nin hükümetten Öcalan'la dialog kurmasını istediği ancak Erdoğan'ın buna yanaşmadığına değiniliyor.



Bild gazetesi ise, Türkiye'ye gidecek Alman turistleri terör tehditi olduğu yönünde uyarıyor.





İTALYAN BASINI



İtalyan basınındaki haberlerde, ağırlıklı olarak "Öcalan'ın diyalog bitti" görüşüne yer verildi.