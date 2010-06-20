Şemdinli saldırısı akıllarda soru işaretleri bıraktı

T24 - Başbakan’ın PKK’nın “taşeronluk” yaptığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın “saldırıların artacağı” açıklamalarıyla birlikte kritik sorular gündeme oturdu:



1- PKK kimin taşeronu?

2- İstihbarat zaafı mı var?

3- Önlemler yetersiz mi ?



Şemdinli Gediktepe’deki bölüğe terör örgütünün düzenlediği saldırı, ardında cevap bekleyen kritik sorular bıraktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, PKK için “hangi güçler adına taşeronluk yaptığı yakından bilinen terör örgütü” yorumunu getirirken, “örgütün arkasındaki güçleri” açıklamadı. Bir gün önce Genelkurmay Başkanlığı’nın “anlık istihbarat paylaşımı” ve “saldırıların artacağı” açıklamaları da, istihbarat paylaşımında sorun olup olmadığı ve alınan önlemlerin yetersiz kalıp kalmadığını konusunu da ağırlıklı olarak gündeme taşıdı.



Erdoğan, dün yaptığı ilk açıklamada “Bu tür hain saldırılar, mücadeledeki kararlılığımızı asla etkilemeyecektir. Hangi güçler adına taşeronluk yaptığı aziz milletimizce yakından bilinen terör örgütü yok edilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu çerçevede her türle bedeli ödemeye de hazırız” dedi. Erdoğan, akşam bir açıklama daha yaparak bu kez gün boyu yapılan yorumlarla ilgili eleştirilerde bulundu. Erdoğan ikinci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Son günlerdeki terör saldırıları, terör örgütünün, Türkiye üzerinde hesabı olan çevrelere kendisinin hala kullanışlı bir enstrüman olduğunu ispat etme çabasından başka anlam taşımamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve bütünlük içinde gelişme ve kalkınma sürecini devam ettirecek, bu tür karanlık emel sahiplerine ve onların maşalarına gereken cevabı verebilecek güce ve dirayete sahiptir.”





OHAL önerisine yanıt



Erdoğan, “OHAL ilan edilmeli” yolundaki Bahçeli’nin önerisini şöyle yanıtladı:



“Daha önceki dönemlerde defalarca denenen, terörü derinleştirmekten başka netice vermeyen ve bölge halkını bizar ederek terörün istismar zeminini güçlendiren usul ve yöntemleri öne sürmek, Türkiye’nin bugün ulaştığı demokratik seviyenin ve çağdaş standartların gereklerini idrak edememektir”



Genelkurmay ise önceki gün düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı Tümgeneral Fahri Kır ve Genel Sekreter Tümgeneral Ferit Güler açıklamalarda bulunmuştu. Kır’ın en önemli değerlendirmesi, terör örgütünün saldırılarını arttırarak devam edeceği yönündeki beklentiydi. Güler ise, Kuzey Irak’ta ABD’ye ait olan insansız hava aracı Heronlar ve anlık istihbarat paylaşımına değinerek “Mekanizma gayet başarılı şekilde yürütülmektedir” demişti. Güler, bu konuda bir sıkntı yaşanmadığını da vurgulamıştı.



Ancak tüm bu açıklamaların ardından 3 önemli soru yanıt bekliyor:



1- Erdoğan, terör örgütü için “taşeron”, “figüran”, “enstrüman” gibi ifadeler kullandı. Örgütün arkasında başka güçler olduğunu söyledi. Başbakan, PKK’yı suçlarken söylediği bu sözlerin arkasında kimleri işaret etti? PKK kime taşeronluk yapıyor, kendini kimlere kullandırıyor?



2- Tümgeneral Kır önceki gün “terör örgütü, kamuoyu ve tabanı üzerinde yeterli etkiyi sağladığını ve insiyatifin kendisinde olduğu imajını oluşturduğunu değerlendirdiği ana kadar, eylemlerini artırarak devam ettirmeye çalışacağı kıymetlendirilmektedir” dedi. Kır’ın bu açıklamasından 14 saat sonra Şemdinli’deki askeri birliğe saldırı düzenlendi. PKK’nın saldırıları arttıracağı yorumu kamuoyuyla paylaşılırken, bu sırada olası saldırılara karşı gerekli önlemler alındı mı? Takviyeler yapıldı mı? Önlem alındıysa, bu kadar şehit neden verildi?



3- Tüm. Güler “ABD askeri makamları ile yürütülmekte olan istihbarat paylaşımı mekanizması başarılı şekilde yürütülmektedir. Bu konuda sıkıntı yok” ifadesini kullandı. Şemdinli’de birliğin dibine kadar gelen, çatışma sırasında mevziye sızmayı başaran 300 PKK’lı nasıl görülmedi? Anlık istihbarat paylaşımında sorun yoksa, bu kadar kalabalık bir terörist grup nasıl fark edilmedi? Heronlar, gece görüş sistemleri veya termal kameralar var mıydı? ABD, Irak ve Türkiye arasındaki üçlü mekanizma çalışmıyor mu?





Erdoğan törene katılacak



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün Şemdinli’de şehit düşen askerler için bugün yapılacak cenaze törenine katılmak üzere Van’a gideceği dün öğleden sonra yapılan bir açıklamayla bildirildi.



Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un da Van’daki törene katılacağı açıklandı.





