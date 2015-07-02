Şemdinli Devlet Hastanesi’nde yangın

Şemdinli Devlet Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde yangın çıktı. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre; hastanenin ameliyathane bölümünde bugün saat 11.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. İlk belirlemelere göre yangının, klimalardan kaynaklandığı belirtildi. Tüm hastaların tahliye edildiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı.

Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Bahadır Yıldırım da yangının klimadan kaynaklı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Yıldırım, "Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmadı. Yangının fark edilmesi ile birlikte zaten tüm hastalarımızı tahliye etmiştik" dedi.