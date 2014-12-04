Şemdinli davasının 'iyi çocuğu' astsubay Ali Kaya ifade verdi

Şemdinli davasında dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın “tanırım, iyi çocuktur” dediği astsubay Ali Kaya, tutuklu bulunduğu Muğla Cezaevi’nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nda yürütülen soruşturma kapsamında telekonferans ile ifade verdi.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesinde eski PKK hükümlüsü Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitabevi’nin bombalanması olayı ile ilgili 39 yıla mahkûm edilen astsubay Ali Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nda yürütülen “Örgüt, Rüşvet, Dolandırıcılık, iftira, evrakta sahtecilik” gibi suçlamalarla 2014\77103 sayılı soruşturma ifade verdi. Savcı Serdar Coşkun, Ali Kaya’nın Muğla Cezaevi’nden telekonferans ile ifadesini aldı. Soruşturmanın 25 Mayıs 2014’te Turgutlu’dan yapılan başvuru üzerine 28 Mayıs’ta başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma ile ilgili Kaya’nın “tanık” olarak ifadesinin alındığı iddia edildi. Savcılık kaynakları ifade alınmasını doğrularken, T24’ün “Ali Kaya’nın ifadesinin alınmasının Paralel yapı iddiaları ile mi bağlantılı” sorusunu yanıtsız bıraktı.