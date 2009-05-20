Şemdinli davasında karar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen uzman çavuşa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005 tarihindeki patlamanın ardından ateş açarak Ali Yılmaz adlı kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Uzman Çavuş Tanju Çavuş'un Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı.



Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Uzman Çavuş Tanju Çavuş'a adam öldürme suçundan önce müebbet hapis cezası verdi, ardından da tahrik indirimi ve diğer indirimlerle birlikte toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Uzman Çavuş Tanju Çavuş'a 5 kişi yaralama suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Bu arada, Isparta Eğirdir'de, bir müteahhidi öldürmek suçundan yargılanan Tanju Çavuş, bu davanın Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 14 Mayıs 2009 günü gerçekleşen duruşmasında ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Uzman Çavuş Tanju Çavuş'un görevinden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

