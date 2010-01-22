Şemdinli davasında görevsizlik kararı

T24- Şemdinli'de kitapevinin bombalanması davasında askeri mahkeme görevsizlik kararı verdi. Mahkeme dosyanının Hakkari Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini karar bağladı.

Hakkari''nin Şemdinli İlçesi'nde 9 Kasım 2005 tarihinde Umut Kitapevi'nin bombalanmasıyla ilgili olarak 2 astsubay ile 1 PKK itirafçısının yargılandığı Van Jandarma Asayiş Komutanlığı Askeri Mahkemesi görevsizlik kararı verdi. Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş'in Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verildi.

Veysel Ateş nitelikli kasten adam öldürmekten, astsubaylar ise nitelikli kasten adam öldürmeye yardım etme ve azmettirme suçlarından yargılanacaklar.

