-ŞEMDİNLİ DAVASI SANIKLARINA TUTUKLAMA KARARI VAN (A.A) - 09.06.2011 - Şemdinli davası sanıklarından astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında tutuklama kararı çıkartıldıktan sonra Van'a getirilerek adliyeye sevk edilen sanıklar Kaya, İldeniz ve Ateş, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Sanıklar, yapılan kimlik tespitinin ardından mahkeme tarafından alınan kararın yüzlerine okunmasının ardından tutuklandı. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan sanıklardan astsubaylar Kaya ve İldeniz Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığındaki askeri cezaevine, Veysel Ateş ise Van F Tipi Cezaevine gönderildi.