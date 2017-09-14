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Şemdinli Belediyesi'nden yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kentteki yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve temizlik hizmeti başlattı

14 Eylül 2017 14:02

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kentteki yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve temizlik hizmeti başlattı. Belediye yetkilileri, evde bakım hizmeti ile halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.
İşlerini göremeyecek durumdaki yaşlı ve engellileri tespit eden Şemdinli belediye ekipleri, haftanın belirli günleri ilçe merkezindeki çeşitli mahellerde oturan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek temizlik, yemek ve değişik ihtiyaçlarını gideriyor. Bu çalışmalar ise Şemdinli  Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Şemdinli Belediyesi yetkilileri, yaşlıların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:
\"Belediye olarak bu kapsamda muhtarlarımız tarafından tespit edilen kendi imkanları ile kendi işlerini göremeyen yaşlılarımızın evlerine kadar giderek günlük bakımları ve temizlik işleri yapılıyor. Bu durumdan hem kendileri memnun oluyor, hem de bizler bu görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uygulamamız haftanın belirli günlerinde devam edecektir.\"
Yaşlı ve hastaların yanlarında  olduğunu ifade eden yetkililer, çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı yapılamayanlara yönelik hizmet kapsamında son 6 ayda yaklaşık 20 aileye temizlik hizmeti verildiğini söyledi. Bu hizmetten yararlanan Sabri Fırat ise \"Evde eşimle birlikte oturuyorum. Eşim rahatsız. Şemdinli Kaymakamı ve Belediyesi’nden Allah razı olsun. Evimizi temizliyorlar. Daha sağlıklı ve iyi koşullarda yaşamamız için ellerinden geleni yapıyorlar\" diye konuştu.

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