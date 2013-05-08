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Şemdinli Belediye Başkanı Töre: PKK henüz Şemdinli'den çıkış yapmadı, izleme komisyonu oluşturduk

Sedat Töre: PKK'nın geri çekilmesi esnasında 1999 yılındaki gibi bir provokasyon olmaması için 30 kişilik izleme komisyonu oluşturduk

08 Mayıs 2013 20:41

Helin Alp / Ankara 

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla sınır dışına çekilme kararı alan örgütün en kolay ve en hızlı şekilde sınır dışına Hakkâri’den çıkabileceği olasılığı gözleri Şemdinli'ye çevirdi. BDP, sınır hatlarındaki çekilmeyi izlemek ve olası bir provokasyona izin vermemek için ilçedeki sivil toplum örgütleriyle birlikte ”barış nöbeti” tutmaya başladı. 

T24'e konuşan Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre, “PKK'nın resmi olarak çekilmeye başlamasının bölge halkı üzerinde bir rahatlamaya neden olduğunu” söyledi. “Ancak, şu ana kadar Şemdinli'den çıkış yapıldığı konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını” belirten BDP'li Belediye Başkanı Töre şöyle konuştu:

"İnsanların yüzünde bir gülümseme ve umut var. Gözleri parlıyor. Ancak diken üstündeyiz. 1999 yılında yaşanan olayların yaşanmaması ve olası bir provokasyona karşı BDP, DTK, İHD ve sivil toplum örgütleriyle birlikte izleme komisyonu kurduk. Barış nöbeti de diyebiliriz. Sınıra yakın ve farklı noktalara 5'er kişiden oluşan 30 kişilik heyetler gönderdik. Buradaki çekilmeyle izleyen heyet bir provokasyon olmaması ve çekilmenin sağlıklı gerçekleşmesini izliyor. Belediye Başkanı olarak henüz Şemdinli'den çıkış yapıldığı duyumu almadım."

İlçeye asker sevkiyatının arttığını da ifade eden Töre, bu durumun bölgede bir tedirginlik yarattığının da altını çizdi. 

 

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