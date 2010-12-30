-ŞEMDİN SAKIK'A SALDIRI GİRİŞİMİNE 20 YIL HAPİS DİYARBAKIR (A.A) - 30.12.2010 - Diyarbakır E Tipi Cezaevinde hükümlü bulunan, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularından Şemdin Sakık'a içerisinde bomba düzeneği olan gemi maketi gönderdiği gerekçesiyle yargılanan sanık, bir kez müebbet ve 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya terör örgütü üyesi tutuklu sanık Fedli Temizyüz katılmadı. Sanık avukatı, dosyada ''şikayetçi'' sıfatıyla görülen Şemdin Sakık'ın savunmasında sanık Temizyüz hakkında şikayetçi olmadığını hatırlatarak, bu nedenle müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Temizyüz'ü TCK'nın ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Verilen ceza sanığın duruşmadaki davranışları dikkate alınarak müebbete dönüştürüldü. Mahkeme ayrıca sanığın ''tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan 16 yıl 3 ay, ''tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma'' suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.