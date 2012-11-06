Şemdin Sakık: Ergenekon'da gizli tanığım

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ''Ergenekon'' davasında gizli tanık '' Deniz'' kimliğini açıkladı ve Şemdin Sakık olduğunu duyurdu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Ergenekon davasında ifade vermek üzere özel bölmeye geçen gizli tanık, ifadesini kimliğini açıklayarak vermek istediğini mahkeme heyetine bildirdi.

Mahkeme heyeti Sakık'ın bu talebini kısa bir ara vererek değerlendirdi. Sakık'ın talebinin kabul edilmesinin ardından gizli tanık Şemdin Sakık olduğunu açıkladı.