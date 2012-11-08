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Şemdin Sakık: Benim kan emici kardeşim Sırrı Sakık!..

'Ergenekon” davasının dünkü duruşmasında “Gizli tanık Deniz” olduğunu açıklayan PKK’nın eski yöneticilerinden Şemdin Sakık'ın tanık olarak dinlenilmesi tamamlandı.

08 Kasım 2012 00:36

Ergenekon davasının dünkü duruşmasında 'Gizli tanık Deniz' olduğunu açıklayan Şemdin Sakık, bugünkü ifadesinde kardeşi BDP'li milletvekili Sırrı Sakık için, 'kan emici' ifadesini kullandı.

'Ergenekon, Balyoz ve KCK davaları sonrasında Türkiye'de artık korkmayı gerektirecek bir durum kalmadığını' söyleyen Sakık, "O yüzden açık tanık olmaya karar verdim'' dedi.

Sakık, örgüte nasıl katıldığını anlattığı ifadesinde ''Benim kan emici kardeşim Sırrı Sakık var. Dağa çıkanlar için 'onuru için çıkıyorlar' diyor. Ben de diyorum ki çıkmayanlar onursuz mu '' diye konuştu.

 

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