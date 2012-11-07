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Şemdin Sakık askere gitmek istiyor

Ergenekon Davası'nda ifade vermeye devam eden PKK itirafçısı Şemdin Sakık" bana eski terörist diyebilirsiniz ama şu anda suç işliyor diyemezsiniz" dedi

07 Kasım 2012 13:46

 ''Ergenekon'' davasında tanık olarak dinlenilen Şemdin Sakık, ''Bana 'eski terörist' diyebilirsiniz, 'geçmişi suçlarla dolu' diyebilirsiniz, ama şu anda 'suç işliyor' diyemezsiniz. Öcalan'ın Şam'dan getirilmesi tamamen benim geliştirdiğim plan çerçevesinde oldu'' dedi.
 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmada konuşan Sakık, davanın tutuklu sanıklarından eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamalarına yanıt verdi.
 

15 yıl sonra özgür

 

Tanık olarak dinlenirken terörist sıfatı olmadığını savunan Sakık, şöyle konuştu:
 ''Bana 'eski terörist' diyebilirsiniz, 'geçmişi suçlarla dolu' diyebilirsiniz, ama 'şu anda suç işliyor' diyemezsiniz. Öcalan'ın Şam'dan getirilmesi tamamen benim geliştirdiğim plan çerçevesinde oldu. Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak için dilekçe verdim. 'Benim için dağa gidiyorsanız, gitmeyin' mesajı verdim. Örgütün içinde benimle birlikte hareket eden insanlar, korkularından teslim olmadılar ama örgütü bırakıp ya Kuzey Irak'a ya da Almanya'ya yerleştiler. Nasip olursa 15 yıl sonra özgürlüğüme kavuşacağım.
 

Askere gitmek istiyor

 

Çürük raporu alma, bedelliden yararlanma imkanım olmasına rağmen sembolik değeri olsun diye askere gitmeyi düşünüyorum. Bu ordu, Türkiye'nin ordusudur. Askere giderek, Kürt gençlerine 'Ordu sizindir, askerlik yapın mesajı' vereceğim. 1993'te yaşanan esas o felaketten sonra büyük zarar gören ordu kuvvet komutanlarını, generallerini, yarbaylarını kaybetti. Bunun ortaya çıkarılmasını istemek orduya hizmettir, orduyu yıpratmak değil. Ergenekon, Balyoz ve KCK davaları olmasaydı, bugün ülkede oluk oluk kan akacaktı. Bu nedenle hayırlı bir iş yaptığıma inanıyorum.''

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