-ŞEMDİ SAKIK'A SALDIRI GİRİŞİMİNE DAVA DİYARBAKIR (A.A) - 28.09.2010 - Diyarbakır E Tipi Cezaevinde hükümlü bulunan, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularından Şemdin Sakık'a bomba düzeneği olan gemi maketi gönderen örgüt üyesi Fedli Temizyüz hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aynı cezaevinde bulunan sanık Temizyüz'ün bombalı saldırı girişimini Sakık'ın terör örgütü PKK'ya ihanet ettiği gerekçesiyle planladığı belirtildi. Hazırladığı bomba düzeneğini Sakık'a gönderdikten 5 gün sonra cezaevi yönetimine kendisini ihbar eden Temizyüz'ün 1996 yılında katıldığı terör örgütünden 2008 yılının mayıs ayında kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada katıldığı bir eylemden dolayı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği bildirildi. -''BU EYLEM İÇİN İTİRAFÇI OLDUM''- İddianamede, sanık Temizyüz'ün söz konusu bombalı saldırı girişimiyle ilgili ifadesine yer verildi. Diyarbakır E Tipi Cezaevinde hükümlü Şemdin Sakık'ın örgüte ihanet ettiğini düşünerek ona karşı eylem yapmayı düşündüğünü belirten Temizyüz, şunları kaydetti: ''Bu eylem için Diyarbakır E Tipi Cezaevine girmem gerekliydi. Onun için teslim olduğumda itirafçı olarak beyanlarda bulundum. Cezaevine girdikten sonra bir süre işleyişi tanımaya çalıştım. Sakık ile ilişkiye geçmek için kendisine yılbaşı tebrik kartı göndererek kartın arkasına insan sosyolojisi hakkında görüşlerimi yazdım. O da bu konuda bana mektuplar yazdı. İlk önce ona ahşaptan bir çerçeve gönderdim. Bu hediyeyi kabul edince ona içerisine bomba koyarak bir maket gemi yapma fikrini geliştirdim. Ulaştığım bazı bomba yapımında kullanılan maddelerden düzenek hazırladım. Patlamaya hazır hale getirip makete yerleştirdim. Sakık'a gönderdim. Hazırladığım bomba düzeneğini maket geminin fişinin prize takılmasıyla çalışacak şekilde ayarladım. 5 gün sonra bu eylemimden vazgeçerek durumu cezaevi yönetimine bildirdim. Amacım sadece örgütün gücünü ve kendi gücümü göstermek, devletin güvenlik zafiyetini ortaya koymaktı. PKK örgütü ile ilişkim devam etmektedir. Cezaevinde itirafçı olarak bulunmamın sebebi sadece bu eylemi gerçekleştirebilmekti.'' Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliğince düzenlenen raporda, hazırlanan bombanın canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliği bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanık Temizyüz hakkında, TCK'nın ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'', ''tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs'' ve ''tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma'' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.