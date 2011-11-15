-Sembolik mahkeme Bush ve Blair'i yargılayacak KUALA LUMPUR (A.A) - 15.11.2011 - Malezya'da, ABD'nin eski Başkanı George W. Bush ve İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, sembolik ''savaş suçları'' mahkemesinde yargılanacak. Malezya öncülüğündeki barış eylemcilerinin organize ettiği ve Kuala Lumpur Savaş Suçları Mahkemesi'nde görülecek duruşmada, Bush ve Blair, Irak savaşında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle gıyabında yargılanacak. Malezyalı avukat Yakup Hüseyin Marican, Associated Press ajansına verdiği demeçte, Bush ve Blair'in savaş suçu işleyip işlemedikleri ve Irak savaşında uluslararası hukuku ihlal edip etmedikleri yönünde kararın alınacağı duruşmanın cumartesi günü başlayacağını ve 4 gün süreceğini kaydetti. Bush ve Blair'e suçlamalarla ilgili bilgi gönderildiğini ancak yanıt alınamadığını belirten Yakup, ''Bu insanları, adli kovuşturmadan muaf oldukları için, savaş suçu işlediklerini kanıtlamak amacıyla mahkemeye verdik'' dedi. Yakup, İsveç ve Danimarka'da, Bertrand Russell ve Jean-Paul Sartre tarafından 1967 Vietnam savaş suçları için oluşturulan mahkemenin model olarak alındığını, bu mahkemede ABD'nin Vietnam'a saldırı suçu işlediği ve sivil hedefleri bombaladığı hükmüne varıldığını, ancak ABD'de bu kararın çoğunlukla göz ardı edildiğini söyledi. Mahkemede, Malezya yüksek mahkemesinden emekli 2 yargıç dahil 7 yargıç, barış eylemcisi Amerikalı Alfred Lambremont Webre ve Hint avukat Nilüfer Bagvat'ın görev alacağı belirtildi. Amerikalı uluslararası hukuk profesörü Francis Boyle'nin de duruşmada savcıların arasında olacağı kaydedildi. Bush ve Blair'in suçlu bulması durumunda, isimlerinin sicillerine sembolik olarak ''savaş suçluları'' olarak kaydedileceği belirtildi. Ayrıca gelecek yıl yapılacak ayrı bir duruşmada, Irak savaşında işkence yaptıkları suçlamasıyla ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney, ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve eski Başsavcı Alberto Gonzales yargılanacak. Kuala Lumpur Savaş Suçları Mahkemesi, 2003 yılında ABD öncülüğünde başlatılan Irak savaşına şiddetle karşı çıkan Malezya'nın eski Başbakanı Mahatmir Muhammed'in girişimiyle oluşturulmuştu.