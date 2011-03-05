-SEMA'NIN MAHALLESİ DİDİK DİDİK ARANIYOR BURSA (A.A) - 05.03.2011 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 1 Mart'ta üniversite öğrencisi Sema Karakoca'nın bacakları kesilmiş halde cesedinin bulunması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 ev ve bir otomobilde arama yapıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Karakoca'nın katil zanlısının bulunmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma ve polis ekipleri, dün gece Görükle Mahallesi Gülveren Caddesi'nde bir apartman dairesinde yaptığı aramanın ardından 2 ev ve bir otomobilde daha arama gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin arama çalışmalarında olayla ilgili delillere ulaşmaya çalıştıkları bildirildi. Arama sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılmazken, jandarma ekiplerinin Görükle Mahallesi'nde esnaflık yapan 3 kişinin ifadesine başvurduğu, arama yapılan ev ve otomobilin de bu kişilere ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.