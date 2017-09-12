Sema Doğan Parkı, yenilenen yüzüyle övünç kaynağı oldu

Fatih TURAN/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de Aydın Doğan Vakfı tarafından kente kazandırılan Sema Doğan Parkı, Belediye Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra birçok sosyal aktivite alanı da oluşturulan park alanı haftanın 7 günü, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gümüşhane’nin doğu yönünden kentin giriş noktasında yer alan Sema Doğan Parkı, Belediye Başkanlığı tarafından geçen yıl başlanan çalışmaların ardından sosyal yaşam alanına dönüştürülerek, parkta çevre düzenlemesine gidildi. Çalışmalar kapsamında, Sema Doğan Parkı, sinema salonları, bowling salonu, kafeterya, piknik alanları, ağaçlandırma, yeşil alanları ve yeniden yapılan peyzajıyla sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

Toplam 20 bin metrekare alan üzerine kurulu Sema Doğan Parkı’nı 4 aşamalı olarak yeniden elden geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ercan Çimen, spor alanları dışında sosyal tesisler ve parkın tamamlandığını, eksiklerin en kısa sürede giderileceğini söyledi.

\'ÇOK MODERN BİR ALAN OLDU\'

“Girişteki ilk alan bizim sosyal etkinlik alanımız. Burada düğünlerimizi, toplu etkinliklerimizi burada yapabiliriz. Yaklaşık 500 kişinin oturup yemek yiyebileceği, en az 2 bin kişinin de ayakta etkinliğe katılabileceği alan oldu. Bunun içerisinde çocuk parkları, mutfağı çok modern bir alan oldu. Burada bowling salonumuz, oyun alanımız, çocuklarımızın kullanacağı alanlar var, bilardo salonlarımız, satranç, dama alanlarımız var. Bununla birlikte yine aynı merkez içerisinde 2 adet sinema salonumuz var. Çok büyük bir kafeteryası da var” dedi. Tesisi 4 başlıkta ele aldıklarını eden Başkan Çimen, Sema Doğan Parkı\'nın yılın 365 günü hizmet verecek şekilde hizmete sunduklarını ifade ederken, şöyle konuştu:

\"Sema Doğan Parkı, yeşili, sosyal etkinlikleriyle, sosyal donatılarının bol olduğu, Doğu istikametinden Gümüşhane’ye girişte insanların nefes alabileceği bir alan oluştu. Park hafta sonları da çok yoğun ilgi görüyor. Çoğu insan geri dönmek zorunda kalıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Bizim için övünç kaynağı burası. İnşallah bunun gibi hedeflediğimiz 2-3 parkı daha şehre kazandırmak istiyoruz. Burası 365 gün şehrimize hizmet edecek.\"

SEMA DOĞAN PARKI

Aydın Doğan Vakfı tarafından 2006 yılında Gümüşhane’de yapımına başlanan Sema Doğan Parkı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan ve Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Sema Doğan’ın katıldığı törenle 2008 yılında açılmıştı. Açılış törende konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli de “Hayırda rekabeti, sahip olduğu maddi değerleri toplumuyla paylaşmada yarışmayı büyük bahtiyarlık sayan hayırsever insanlarımız, milletin gurur ve iftihar kaynağıdır” demişti.



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