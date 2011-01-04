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Dünya

SELZEDELER YILAN VE TİMSAH TEHDİDİ ALTINDA ROCKHAMPTON (A.A)

04 Ocak 2011 09:53

-SELZEDELER YILAN VE TİMSAH TEHDİDİ ALTINDA ROCKHAMPTON (A.A) - 04.01.2011 - Avustralya'da, aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle ülkenin kuzeydoğusundaki Rockhampton kentinin sakinlerinin yılan ve timsah tehdidi altında olduğu bildirildi. Sel nedeniyle dışarıyla teması kesilen 75 bin nüfuslu kentin tahliyesinin devam ettiğini belirten kurtarma operasyonlarından sorumlu Scott Mahaffey, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Sel yılanları çiftleşme mevsiminde yakaladı, onları yuvalarından, doğal ortamlarından söküp attı,  yuvalarından çıkan yılanlar şimdi çok sinirliler" diye konuştu. Selin timsahları da beraberinde getirdiğini belirten Mahaffey, "Timsahlarla olan sorun ise onları sürüklenen diğer çöp ve nesnelerden ayırt etmek" dedi. Mahaffey, halkı yılan ve timsahlara karşı uyardıklarını söyledi.

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