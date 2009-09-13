'Selzede firma 15 gün içinde dava açmalı'

İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası, sel mağduru firmaların ileride mali ve hukuki sorunlarla karşılaşmaması için iki hafta içerisinde dava açması gerektiği açıkladı.

İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul ve çevresindeki sel felaketinde mal kaybına uğrayan vergi mükelleflerinin, bir dizi yasal işlemi yapmak durumunda olduklarını belirtti.



Selden mağdur olan mükelleflerin vergi idaresine ve ticaret mahkemesine zamanında başvuru yapmasının önemine değinen Arıkan, şunları kaydetti: “'Takdir komisyonu, selde kaybedilen malların ve diğer varlıkların bedelini tespit eder. Ancak selzede mükelleflerin sadece bu bedeli tespit ettirmesiyle olay bitmiyor. Mükellefler ayrıca dilekçeyle vergi dairesine başvurmalı.



Selden zarar gören ticari işletmelerin, ileride mali ve hukuki sorunlarla boğuşmamak için 15 gün içerisinde yetkili ticaret mahkemesine dava açması gerekiyor. Aksi takdirde ileride yüklü vergi ve cezalar ile karşılaşmaları olası. Mağdur mükellefler bu sürede dava açmadığı takdirde defter ve belgelerini ibrazdan kaçınmış sayılır.''



Yahya Arıkan, ilerde herhangi bir cezayla karşılaşmamak için mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairesini bir dilekçe ile müracaat ederek takdir komisyonundan zayi olan malların ve diğer varlıkların takdiri ve tespitini istemeleri gerektiğini belirterek, dilekçeye; zayi olan malların listesinin, itfaiyeden ve belediye zabıta müdürlüğünden alınacak tespit tutanağının ve selde kaybolmuş veya bozulmuş ticari defterler ile belgelerin de eklenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.



Vergi mükelleflerinin, iş yeri merkezinde yetkili olan ticaret mahkemesine yine dilekçe ile dava açarak zayi olan ticari defter ve vesikaların zayi olduğuna ilişkin belgeyi de alması gerektiğini vurgulayan Arıkan, yitirilen malların KDV açısından durumuna da değinerek, selde zayi olan mallara ait yüklenilen ve indirilen KDV'nin daha sonra ilave edilmesinin gerekmediğini bildirdi.



Mallarını ve diğer varlıklarını sigorta ettiren vergi mükelleflerinin, ilgili sigorta şirketine müracaat ederek ekspertiz aracılığı ile değer tespiti yaptırmasının zorunluluğuna da işaret eden Arıkan, sigorta şirketinden alınacak tazminatın, muhasebe kayıtlarına gelir olarak intikal ettirileceğini kaydetti.