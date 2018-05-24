Selvi'den AKP'ye 'uyarı': Seçimlere gittiğimiz bir sırada dolar, sadece dolar değildir, siyasi sonuçları olur

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile bir görüşmesinin ardından AKP'yi uyardı. Selvi, "Seçimlere gittiğimiz bir sırada dolar, sadece dolar değildir" diyerek, "Aman ha ekonomiye dikkat. Siyasi sonuçları olur" ifadesini kullandı.

"Seçim kararı alındığında, 'Bu seçimlerin sonucunu Kürtler belirleyecek” deniliyordu. Bir süredir, 'Bu seçimlerin sonucunu Kürtler ve Dolar belirleyecek' denilmeye başlandı" diye yazan Selvi, "Piyasalar, iktidarın ekonomiye hâkim olduğunu gösteren adımları kararlı bir şekilde atmasını bekliyor" dedi. Selvi Zeybekci'yle görüşmesinin detaylarını şöyle aktardı:

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile dolardaki artışı konuştum.

Nihat Zeybekci, kritik bir uyarıda bulundu. “Para politikaları konusunda atılması gereken adımlar var. İlgili kurumların elinde güçlü enstrümanlar var. Yetkisi olan kurumların kendi sorumluluk alanında yetkisini sonuna kadar kullanması gerektiğine inanıyorum. Atılması gereken adımları, kararlılıkla atmak gerekiyor” dedi.

Zeybekci'nin uyarısı

Zeybekci’nin işaret ettiği nokta ile Pazartesi günü Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında yapılan ekonomi zirvesinde konuşulanlar örtüşüyor. Ekonomide atılması gereken adımlar belirlenmiş. Hem ne yapılacağı biliniyor, hem de piyasa yapıcıların ellerinde gereken enstrümanlar var. Peki buna rağmen niye bu önlemler devreye sokulmadı, dolardaki yangın neden seyredildi? Dolar başka bir şeye benzemez, ekonomik krizi tetikler. Dün bir ara alarm zilleri çaldı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın görüşmesinde ekonomi masaya yatırıldı. Doların tavan yapmasına ardından Merkez Bankası’nın müdahalesi geldi. Merkez Bankası’nın faiz silahını çekmesiyle birlikte dolar gerilemeye başladı. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha yüksek tutan bir müdahalesi beklenirdi ama bu dahi etkili oldu.

Piyasalara güven veren açıklama ise akşam saatlerinde CumhurbaşkanıErdoğan’dan geldi. “Döviz kurunda üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur” dedi. Oysa dün gece için doların 5 lirayı geçeceği senaryosu konuşuluyordu. Demek ki müdahale edilince etkili oluyormuş. Peki biz niye bu durumu yaşıyoruz? Sorun sistemin işlememesinden kaynaklanıyor. Karar mekanizmalarında bir aksama var. Öncelikle bunun giderilmesi gerekiyor. Ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakıyor. Ekonomi Bakanı Zeybekciise bunu doğru bulmuyor. “Yetkini kullanacaksın. Gereğini yapacaksın. Piyasaların arkasında kalmayacaksın. Tam aksine piyasaların önüne geçeceksin. Bunu başardıktan sonra tedavi uygulayacaksın” diyor.

Piyasalar, iktidarın ekonomiye hâkim olduğunu gösteren adımları kararlı bir şekilde atmasını bekliyor. Ekonomi güven üzerine yürür. Piyasaları tedirgin eden söylentiler var. Ekonomi çevrelerine, “Döviz mevduatına el konulacak mı?” diye sordum. Hiç bu kadar sert tepki görmemiştim. Kesin bir dille yalanladılar. “Böyle bir şey nasıl düşünülür, mümkün mü böyle bir şey? Öyle bir düşüncemiz yoktur” dediler.

Aman ha ekonomiye dikkat. Seçimlere gittiğimiz bir sırada dolar, sadece dolar değildir, siyasi sonuçları olur.